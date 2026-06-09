俳優ソン・ヨンギュさんの、最後の演技が公開された。6月5日に配信が開始されたNetflixシリーズ『鉄槌教師』。【写真】なぜ『鉄槌教師』は“袋叩き”にされたのか生徒、教師、保護者によって崩壊した教育現場を正すために創設された「教権保護局」の活躍を描いた本作は、配信開始直後からランキング上位に食い込み、大きな話題を集めている。ソン・ヨンギュさんは劇中、与党「幸福希望党」の大統領選候補であるリュ・グァンピル役