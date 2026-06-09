立憲民主党の田島麻衣子氏が2026年6月9日、参院外交防衛委員会で高市早苗首相をめぐる週刊文春報道を念頭に置いた質問を行い、反響を呼んでいる。「あのような音声を元に判断することは難しゅうございます」問題となったのは、衆院選や自民党総裁選に際し、高市氏の公設第1秘書が他候補を誹謗中傷する動画をSNSに投稿したとする文春報道だ。文春は2日に公開した有料記事で、新たな証拠として高市氏の公設秘書と動画作成者によるZoo