ジョナサンは、2026年6月11日から9月2日までの間、淡雪のような口どけの「純氷ドルチェ-淡雪-」と、新ひんやりドリンク「混ぜ混ぜシェイク」を販売する。【「純氷ドルチェ-淡雪-」と「混ぜ混ぜシェイク」の画像はこちら】〈「純氷ドルチェ-淡雪-」の4品〉定番の山盛りかき氷とはひと味違う、ケーキ型で新感覚のひんやりスイーツ。不純物が少なく透明度が高い純氷を使い、注文ごとに時間をかけて丁寧に削ることで、雑味のない、まる