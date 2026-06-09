模擬選挙の授業 香川大学(高松市幸町) 香川県では2026年8月、県知事選挙が行われます。香川大学の学生が模擬選挙を体験しました。 香川大学の1年生25人が模擬選挙の授業に参加しました。「18歳選挙権」の導入をきっかけに、学生に選挙の意義などを伝えようと高松市選挙管理委員会と香川大学が毎年開いています。 学生は実際の選挙で使われる投票用紙の記載台や投票箱の設置などを行いました。 そして、2026