【MODEROID 1/72 ソードフィッシュII】 受注期間：6月9日～7月22日 12月 発売予定 価格：3,900円 【MODEROID DX-SCALE 1/48 ソードフィッシュII】 受注期間：6月9日～7月22日 12月 発売予定 価格：9,800円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID 1/72 ソー