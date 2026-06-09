食道がんによる療養生活に入り1年あまりがたった石橋貴明（64）について、近況が話題になっている。40年以上ものあいだ、苦楽をともにしてきたマネジャーが退社したという。【写真を見る】身長差20センチの長女と並んで歩く保奈美、高級スーパーでピーマンを手にする姿などそんななか、2021年に石橋との離婚を発表した鈴木保奈美（59）は、仕事もプライベートも充実した日々を過ごしているようだ。1998年、石橋との結婚と同