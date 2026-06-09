1日1回、もしくは、それ以上使うこともめずらしくないスマホの充電器。よく使う分、劣化しやすいですよね。特に、“ケーブルの根本”は、充電しながらスマホを使う・線を持って引き抜くなどで繰り返し負荷がかかり、断線リスクが高くなる場所だと言われています。そこで今回は、ダイソーで見つけた「ケーブルホルダー」をお試し。私のお気に入りは……、ぷっくり立体的で可愛いネコデザイン！◆一番ダメージを受けやすいポイ