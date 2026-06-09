女優の土屋太鳳が自身のＳＮＳを更新。８日にフィリピン沖で発生した地震の被災地へコメントを寄せた。土屋は９日に自身のインスタグラムを更新。「こんにちは東京は梅雨らしい空となっています。」と挨拶した。続けて、「フィリピンの方々、地震の影響は大丈夫でしょうか。心配しています。日本での津波警報や注意報は解除されましたが、フィリピンでは影響が続く地域がたくさんあると思います。どうか少しでも早く安心でき