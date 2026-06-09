趣味やアイドル、恋愛などに深く夢中になってしまうことを指す「沼にハマる」「沼る」という言葉。日常でも使われている用語だが、いま話題の4人組男性グループ「モナキ」の快進撃にも「沼る」人たちが急増している。【写真】振付のジャンプも話題のおヨネなかでもファンを熱狂させているのが、最年少で小柄な黄色担当・おヨネ。「目が離せない」「面白半分で見ていたのに応援したくなる」「憎めない」と沼る人が続出している