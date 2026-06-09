２日、キャンプ施設内の「ダビッドカフェ」に並ぶパンダをかたどったスイーツ。店名は、ジャイアントパンダを西洋の科学界に初めて紹介したフランス人博物学者アルマン・ダビッドに由来する。（雅安＝新華社記者／張帆）【新華社雅安6月9日】中国四川省雅安市宝興県〓池溝村に、ジャイアントパンダの学術的発見をテーマにしたキャンプ施設がある。〓池溝は、19世紀にパンダが西洋の科学界に紹介される契機となった場所で、この歴