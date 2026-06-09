【新華社南昌6月9日】中国江西省撫州市広昌県で、ハスの花が次々と咲き始めている。同県甘竹鎮では、広大なハス栽培拠点に緑の葉が幾重にも重なり、その間に白や薄紅色の花が咲いている。広昌県は、ハスの実を採る「白蓮」の産地として知られ、栽培の歴史は千年以上に及ぶ。近年は農業、文化、観光の融合を進め、夏の花見観光による地域活性化を図っている。