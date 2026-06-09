NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。日本ハムは水谷瞬選手を一軍登録しました。水谷選手は4月19日の西武戦で一塁線へ打球を飛ばすと、顔付近に飛んできた送球が直撃。この回が終わると直後の守備につきますが、守備に就いてしばらくたつと、タイムを取りベンチにバツのジェスチャー。途中交代となりました。翌日に「左尺骨遠位端骨折」と診断されていました。6月2日からファームで試合に復帰、4戦で9打数2安打、打率.222、2打点