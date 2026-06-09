NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。楽天は投手2人を入れ替えました。1軍登録された宋家豪投手は、5月20日に登録抹消となって以来の再昇格。今季はここまで14試合の登板で2勝0敗、2ホールド、防御率1.64の成績です。入れ替わりで登録抹消となった渡辺翔太投手は、5月23日に再昇格となり、交流戦では3試合に登板。5日の阪神戦では2点ビハインドの6回に登板し、3安打で2失点を喫しました。ここまで6試合の登板で防御率10.50となっ