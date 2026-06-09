日本野球機構(NPB)は9日の公示を発表。阪神は糸原健斗選手を1軍登録しました。糸原選手は、阪神一筋10年目の内野手。今季ここまで4試合にすべて代打で起用され、4打数無安打。直近3打席は空振り三振に倒れ、4月6日に登録抹消となっていました。ただファームでは30試合に出場し、打率.306と安定した成績を残し、この日、再昇格。18年から22年の5年間で4度のシーズン100安打を記録するなど再び本来の実力を発揮できるか注目です。