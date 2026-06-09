高橋一生主演のテレビ朝日系ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー」（全９話）が９日、最終回を迎える。公式ＳＮＳには『迎える運命の日−−根尾光誠と野本英人がついに対峙待ち受ける未来は一体？』と予告されている。根尾と英人が対峙した場面写真などが公式ＳＮＳに投稿され「もうすでにロス感が、、（涙）」「最終回、楽しみでも寂しくなる」「伏線が張られてましたけど今日で真相が」などの声が寄せられている。【最