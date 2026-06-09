第１４回河合隼雄物語賞・学芸賞（河合隼雄財団主催）の選考会が８日、京都市内であり、物語賞に戌井昭人さん（５４）の「おにたろかっぱ」（中央公論新社）が選ばれた。副賞１００万円。学芸賞は、該当作がなかった。受賞作は、海沿いの街で暮らす家族の物語。不思議なオニやカッパ、ぬいぐるみの牛と話せる３歳のタロと、父とのかけがえのない日々を描く。２０２４年２月から翌年２月まで本紙に連載された。戌井さんは「河合