日本野球機構（ＮＰＢ）は９日、セ・パ交流戦の試合日程追加を発表した。雨天中止となっていた８日の阪神−楽天戦（甲子園）は、１７日に振り替えられることが決定した。阪神はすでに２日・西武戦（甲子園）が雨天中止となっており、同戦は１６日に振り替えて実施される予定。チームは９日からソフトバンク、オリックスとそれぞれ３連戦に挑み、中１日で本拠地２連戦となる。リーグ戦再開は１９日・ＤｅＮＡ戦（横浜）から開始