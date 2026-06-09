みなさんは、日常のふとした場面で「男女でなんとなく扱いが違う」と感じたことはありませんか。日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア『ママスタセレクト』（運営：株式会社インタースペース）が実施した「男女差別」についてのアンケート調査で、回答者の7割以上が日常生活において男女差別を受けた経験が「ある」と回答していることが明らかになりました。【調査結果】「日常で男女差別を受けたことが