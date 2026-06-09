県は、今年度県内で捕獲したクマの頭数をホームページで公表しています。これまでに65頭が捕獲されています。クマの捕獲頭数を可視化して、県民に安全確認に役立ててもらおうと、捕獲速報をホームページで公表しています。今年4月から今月9日までに市町村から報告があった捕獲頭数は県全体で65頭です。市町村別では、鹿角市で7頭、大館市で2頭、北秋田市で2頭、上小阿仁村で1頭、藤里町で1頭、八峰町で1頭