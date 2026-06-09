NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】この後、秀吉はさらなる不運に見舞われ…6月7日に放送された第二十二回「播磨大誤算」では、別所長治の離反によって秀吉が窮地に陥り、上月城を見捨てざるを得なくなった末、記憶を失うという衝撃的な展開が描かれました。その一方で、上月城に籠城し続けた武将たちを描いたあるシーンが、視聴者の注目を集めています。＊以下第二十二回のネタバレを含みます。