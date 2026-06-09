北海道・知床沖で遊覧船が沈没した事故をめぐり、乗客の家族らが損害賠償を求めている裁判で２０２６年６月９日、桂田精一社長が裁判所に出廷しました。争点となっている出航判断などを問われ、あいまいな受け答えをする場面もみられました。（西郷記者）「たったいま、被告の桂田精一社長が姿を現しました」スーツ姿で札幌地裁に入ったのは、知床遊覧船の桂田精一社長です。２０２５年３月の初弁論に続き、２