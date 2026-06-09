北海道函館市の競輪事業部の職員が、市が管理する預金口座からおよそ１５６万円を無断で引き出して着服したとして逮捕・送検されました。有印私文書偽造・同行使と詐欺の疑いで逮捕・送検されたのは、函館市競輪事業部の職員、近藤樹容疑者（２８）です。近藤容疑者は２０２５年８月から１０月にかけて、偽造した払戻請求書を使い、函館競輪の売上金を管理する口座から１０回にわたり、あわせておよそ１５６万円を不正に引き出して