ローリー・マキロイやスコッティ・シェフラーのグリップを見ると、左手はフックグリップ、右手はスクエアグリップで握る、いわゆる“ぞうきん絞り”グリップが流行している。次世代フックグリップのポイントをレッスンプロ森山錬にじっくり教えてもらった。【連続写真】左手はフックグリップ、右手はスクエアグリップで握るマキロイとシェフラーのドライバースイング◇◇◇握り方にはさまざまな種類がありますが、「左手と右