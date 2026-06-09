NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。ソフトバンクは川瀬晃選手を1軍登録し、中村晃選手の登録を抹消しました。川瀬選手はここまで18試合に出場し、打率.162をマーク。5月13日の西武戦ではスタメン起用されましたが3打数無安打でアピール出来ず、5月26日に登録抹消されていました。そこからファームでは3試合に出場、3打数2安打のマルチの活躍などを見せ、1軍に戻ってきました。中村選手は今季初の登録抹消。ここまで23試合に出場