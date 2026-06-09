トランプ米大統領＝4月23日/Will Oliver/Bloomberg/Getty Images（CNN）トランプ米大統領がイランとの停戦を発表してから2カ月あまりが過ぎた。トランプ氏は当時、双方が合意に近づいていると述べていた。トランプ氏は4月7日、交渉は「かなり進んでいる」とし、「合意を確定させ、成立させる」には2週間が必要だとした。そして「この長年にわたる問題が解決に近づいているのは名誉なことだ」と締めくくった。もちろん、解決には至