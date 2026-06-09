政府は、こども・子育て支援の具体策を示す「こどもまんなか実行計画2026」を決定し、高市総理は、企業による子育て支援を推進することなどを関係閣僚に指示しました。高市総理「企業の支援と成長の好循環を強化するため、子どもとともに成長する企業構想を強力に推進してください」きょう決まった「こどもまんなか実行計画」では、いじめや性被害などが問題になっている子どもを取り巻くネット環境への対応や、子どもや若者の自殺