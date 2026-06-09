阪神は９日、糸原健斗内野手を出場選手登録した。糸原は今季開幕１軍スタートで４試合に出場。４月６日に出場選手登録を抹消されていた。セ・リーグではほかに中日が中西聖輝投手、広島が鈴木健矢投手、ヤクルトが松本直樹捕手を登録した。