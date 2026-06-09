女優の黒柳徹子（92）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。“失態”を演じる場面があった。この日のゲストは23年に2度目の離婚を発表した女優の安達祐実。現在は10歳の長男と暮らしており、食事は長男の好みに合わせたシンプルな味付けの和食が多いと話すと、黒柳は「でもあなた自身は韓国料理みたいな辛い物がお好きなんですって？」。安達は「そうなんです」と応じた。安達は「辛い物が大好き