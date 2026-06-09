俳優の生瀬勝久が８日、ＮＨＫ「ファミリーヒストリー」に出演。本名に戻すきっかけとなった因縁の局で、問題の？芸名が画面で大きく紹介された。生瀬は真面目なサラリーマンの父と、教師から市議会議員となった母との間に生まれた次男。当時は生瀬も父のようなサラリーマンを目指し、高校２年で受験勉強のために部活を辞めるほど、勉強に向き合っていた。そして入った同志社大では喜劇研究会に入る。ここで自分は下戸である