お笑いコンビ・東京ダイナマイトの松田大輔さんが6月9日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。コンビから脱退することを報告しました。【写真を見る】【 東京ダイナマイト 】松田大輔さん「東京ダイナマイトを脱退する事になりました」24年半のコンビ歴に終止符反響続々 松田さんは、「この度私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました。沢山考えた上で決断致しました。」と綴り、「今まで応援してくださった