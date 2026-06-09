ÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¶ÇÀéÀ±¡Ê¤¢¤«¤Ä¤­¡¦¤Á¤»¤¤¡Ë¼ç±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò?¡ÝShooting STAR¡Ý¡×¤¬9Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¸æ±àºÂ¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥»¥ì¥Ö¤¬½¸¤Þ¤ëÌ¾Ìç»äÎ©±ÑÆÁ³Ø±à¤Î¸æÁâ»Ê4¿ÍÁÈ¡ÖF4¡×¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Æ»ÌÀ»û»Ê¤È¡¢°ìÈÌ½îÌ±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎ¾¿Æ¤Î´õË¾¤Ç±ÑÆÁ³Ø±à¤ËÄÌ¤¦ËÒÌî¤Ä¤¯¤·¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Ô¥å¥¢¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¿ÀÈøÍÕ»Ò»á¸¶ºî¤ÎÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ²½¤µ¤ì¡¢ÊõÄÍ¤Ç¤â19Ç¯¤Ë²ÖÁÈÍ®¹á¸÷¼ç±é¤Ç