ガイ・リッチーの監督最新作『グレイ・ミッション』（配給：AMG エンタテインメント）の公開が2026年8月21日に決定した。ガイ・リッチーの監督最新作『グレイ・ミッション』が8月21日公開に『グレイ・ミッション』は、アメリカ海軍（Navy SEALs）とイギリス海兵隊（SBS）のエリートが手を組み、法で裁けぬ巨悪に戦いを挑むバディアクション。天才的頭脳を持つ潜入・人質救出のプロ、シドを演じるのはヘンリー・カヴィル。そして、