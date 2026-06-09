全国で温泉施設の「大江戸温泉物語」を展開するGENSEN HOLDINGSが、石川県加賀エリアの集客拡大に向けた戦略会議を加賀市内で開きました。この日の会議には川粼俊介社長と加賀エリアに8施設ある「大江戸温泉物語」の支配人らが出席しました。 このエリアでは、同じグループの複数の施設でターゲット層が重複する「自社競合」などが課題となっていて、会議では、それぞれが独自色のあるサービスや宿泊