シマノは、SPDクリップインシステムの効率性に加え、フラットペダルの自由さと安心感を併せ持つ多用途ハイブリッドペダル「PD-EH510」を発売した。多用途ハイブリッドペダル「PD-EH510」同商品は、片面にSPDシステム、もう片面に安定したフラット面を備えており、通勤からグラベル、初めてのオフロード、Eバイクまで幅広いシーンに対応する。多用途ハイブリッドペダル「PD-EH510」装着イメージ111mm×96mmのワイドプラットフォーム