【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの辻希美が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「汁物とフルーツまであって栄養満点」冷凍庫にある物で作った高1長男へのお弁当◆辻希美、長男への手作り弁当披露辻は「今日のお弁当」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。「昨夜色々あってバタバタで 全然寝れなかったから冷凍