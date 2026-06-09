岡山県／伊原木隆太 知事 6月定例岡山県議会が9日開会し、伊原木知事が中東情勢の影響への対応について述べました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「不透明な中東情勢への対応等のため、情報収集に努めながら国の動きに呼応し、速やかに対応することで、引き続き県内経済や県民生活をしっかりと支えてまいります」 岡山県は中小企業向けの特別相談窓口を2026年3月25日に開設しました。 県によりますと、石油由来の