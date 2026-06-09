田邉泉さんの写真展 太平洋戦争の末期、太平洋の島国・パラオから引き揚げた岡山県倉敷市の男性が、パラオと日本の友好をテーマに自宅で写真展を開いています。 花札を楽しむのは、太平洋の島国・パラオの人たち。 （田邉泉さん）「花札って言ったら日本の文化でしょ。日本の文化が残ってるんですね」 古くから日本で食べられている「ナマコ」を洗う人も。 写真展では、かつて日本の統治下にあっ