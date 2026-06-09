ドル円はもみ合い、中東情勢受けて、ドル安円安がやや優勢＝東京為替概況 ドル円は160円台前半でのもみ合い。イランとイスラエルの攻撃停止発表を受けて、ＮＹ原油が90ドル割れまで下落した。米株先物やアジア株全般の上昇などが見られる中で、これまでの有事のドル買いに対する調整売りと、リスク選好の円売りが交錯。ドル円は終始、160円台前半のレンジでの推移となった。 ユーロドルは小幅ながらドル