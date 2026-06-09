ドル円１６０．１５近辺、ユーロドル１．１５４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は160.15近辺、ユーロドルは1.1545近辺で推移している。ドル円は東京午前の160.28付近を高値に、ロンドン朝方には160.05付近まで下押しされた。しかし、売りも続かず足元では前日NY終値水準160.16近辺へと下げ渋っている。 ユーロドルは東京午前に1.1527付近まで小幅に下押しされたあとは、買いが優勢になって