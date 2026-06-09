７日、カメラを見つめるコキンメフクロウ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京6月9日】中国北京市昌平区沙河鎮で7日、コキンメフクロウの姿がカメラに捉えられた。体が比較的小さく、「小さなフクロウ」を意味する英語名を持つ。７日、カメラを見つめるコキンメフクロウ。（北京＝新華社配信／郭連友）