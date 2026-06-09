俳優の今井翼（44）が7日、自身のインスタグラムを更新。手作りの鍋料理を公開し、本格的な仕上がりにファンから驚きと称賛の声が寄せられている。【写真】「お店みたい」豪華にとろろを盛り付け！今井翼の手作り鍋料理今井は「とろろ鍋」と書き出し、「味噌を3種合わせて豚肉と野菜を沢山入れた身体が温まるとろろ鍋。隠し味はにんにく」「#鍋処今井」と手料理を紹介。さらに、締めには「麦とろ雑炊」を楽しんだことも明かし