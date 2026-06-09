タレントの杉浦太陽（45）＆辻希美（38）夫妻が8日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。第5子次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生10ヶ月を迎えたことを報告し、記念ショットを披露した。【写真】「つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」第5子次女・夢空ちゃんの最新ショット投稿では、オムツで「10ヵ月」とデザインした室内でかわいらしい笑みを見せる夢空ちゃんの様子や、杉浦＆辻＆夢空ち