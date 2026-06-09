俳優の安達祐実（44）が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に、12年ぶりにゲスト出演。自身の10歳になる長男についてを明かした。【写真】「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」安達祐実＆黒柳徹子の再会2ショット20歳の長女は、現在海外で生活し、スタイリストを目指していると明かした安達。一方、10歳の息子は一緒に暮らしているといい、安達は「かわいいですね。女の子とは