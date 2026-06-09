◇出場選手登録【ソフトバンク】川瀬晃内野手【日本ハム】水谷瞬外野手【楽天】宋家豪投手【西武】T.ウィンゲンター投手【阪神】糸原健斗内野手【中日】中西聖輝投手【広島】鈴木健矢投手【ヤクルト】松本直樹捕手◇同抹消【ソフトバンク】中村晃内野手【楽天】渡辺翔太投手