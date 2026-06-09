ラグビーリーグワン1部の神戸は9日、今季限りで退団する選手と退任するスタッフを発表した。退団するのは、既に公表されていたニュージーランド代表No・8アーディ・サベア、CTBアントン・レイナートブラウンら11選手。加えて元日本代表PR中島イシレリや、リーグワン初制覇を果たした7日のプレーオフ決勝・東京ベイ戦に先発したHOアッシュ・ディクソン、LOワイサケ・ララトゥブアらも退団する。退団する選手は以下の通り。（