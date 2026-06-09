いつもは映画ファンを自称しつつ、らしくないぼやき＆難くせばかりの隊員ですが、今回ばかりは往年の「スター・ウォーズ」シリーズファンとして語らせてください！ 大作の迫力を味わうべく、いざ公開初日の劇場へ。【画像】「かわいすぎる！」“ヨーダの赤ちゃん”みたいなキャラ、グローグーを見る（全3枚）今週のターゲット『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』〈あらすじ・概要〉銀河帝国の崩壊後の無