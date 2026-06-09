1953年（昭和28年）12月12日、青森県中津軽郡新和村（現・弘前市）でリンゴ園を営む一家7人が皆殺しに遭った。犯行に及んだのは一家の三男。写真はイメージ©getty地元紙『陸奥新報』により「青森県史上最も凶悪な殺人事件」と報じられたこの事件の背後には、津軽地方に根を張る封建的な因習と、極限まで追い詰められた一人の人間の姿があった。実家を追い出された三男犯人は1929年（昭和4年）、8人兄弟の三男として岩