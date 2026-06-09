クマの目撃情報が６日から相次いでいる宇都宮市で、市は９日午後、市内の住宅の敷地内にいたクマ１頭に麻酔銃を発射し、命中したことを明らかにした。栃木県警によると、このクマは確保されたという。市などによると、市内では６〜７日、県庁付近やオリオン通り商店街など中心市街地で目撃が相次ぎ、８日も同商店街の約３キロ南の市立陽南中付近で早朝と夜に目撃したとの情報が寄せられた。９日午前５時３５分頃には、宇都宮大