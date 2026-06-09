フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が、7日放送のニッポン放送「フリーなラジオ」（午後6時5分放送）に出演。新人時代の失敗を明かした。元ニッポン放送アナウンサーの垣花正、元日本テレビアナウンサーの羽鳥と藤井貴彦による特番。羽鳥は「めちゃくちゃ怒られた思い出」というトークテーマで「遅刻をした」と切り出すと、「あれ、入社1年目だな。遅刻をしてすごい怒られて。家に電話かかってきて。家にいたのよ」と新人時代の出来