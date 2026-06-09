開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、柴田昌弘氏のSFファンタジー「ラブシンクロイド DX」が全巻165円のセール価格になっている。 本作は、ごく普通の高校生、柵原俊（やなはら・シュン）が女性しかいない惑星オーパの天才少女ミュラに見出されたことから、政府を相手取ったレジスタンス活動へと巻き込まれていくSFファンタジー。80年代に人気を博した作品だが、現